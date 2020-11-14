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    Mohamed Salah'ın düğün görüntüleri tepki topladı

    Koronavirüs testi pozitif çıkan Mohamed Salah'ın virüse kardeşinin düğününde yakalandığı ortaya çıktı. Yıldız futbolcunun düğünde oynarken çekilen görüntüleri, İngiltere'de olay oldu.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2020 - 16:32
    • Güncelleme : 14.11.2020 - 16:33
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    Mohamed Salah'ın düğün görüntüleri tepki topladı

    Liverpool'un yıldız futbolcusu Mohamed Salah, Mısır Milli Takımı kampındayken koronavirüse yakalanmıştı.

    MASKE YOK, SOSYAL MESAFE YOK

    Hafta başında ülkesinde kardeşinin düğününe katılan 28 yaşındaki futbolcunun sosyal mesafeye aykırı görüntüleri tepki topladı.

    Koronavirüs testi pozitif çıkan Mohamed Salah, Mısır'ın Togo ile oynayacağı karşılaşmalarda görev yapamayacak.

    Mohamed Salah'ın düğün görüntüleri tepki topladı - İZLE

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