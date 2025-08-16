Abone ol: Google News

Mohamed Salah'ın duygusal anları: Gözyaşlarını tutamadı

İngiltere Premier Lig'de son şampiyon Liverpool, sezonun açılış maçında Bournemouth'u 4-2 mağlup etti. Maç sonunda Liverpool taraftarları geçtiğimiz ay trafik kazasında hayatını kaybeden yıldız futbolcuları Diego Jota tezahüratı yaparken Salah gözyaşlarına hakim olamadı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 16.08.2025 10:24
Mohamed Salah'ın duygusal anları: Gözyaşlarını tutamadı

İngiltere Premier Lig'de son şampiyon Liverpool, sezonun açılış maçında konuk ettiği Bournemouth'u 4-2 mağlup etti.

Liverpool, 37. dakikada yeni transfer Ekitike'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken 49. dakikada Gakpo, farkı ikiye çıkardı.

Bournemouth, 64 ve 76. dakikalarda Semenyo'nun golleriyle eşitliği yakalasa da Liverpool, 88. dakikada Chiesa ve 90+4'te Muhammed Salah'ın golleriyle 4-2 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

JOTA TEZAHÜRATLARI GÖZYAŞLARINA BOĞDU 

Maça damga vuran an ise Salah'ın gözyaşlarına hakim olamaması oldu.

Salah'ın kaydettiği golün ardından bitiş düdüğü geldi.

Tam bu sırada Liverpool taraftarları, geçtiğimiz ay trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcuları Diego Jota adına tezahürat yapmaya başladı.

Tribünden gelen sesleri duyan Mısırlı futbolcu Salah, gözyaşlarına hakim olamadı.

Salah, sahanın ortasında hayatını kaybeden takım arkadaşı için hüngür hüngür ağladı.

Eshspor Haberleri