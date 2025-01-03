Mohamed Salah'tan ayrılık açıklaması

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İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un Mısırlı yıldız futbolcusu Mohamed Salah, son dönemde sergilediği performansla adından söz ettirdi.

Liverpool, bu sezon hem Premier Lig'de hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde liderlik koltuğunda otururken, Salah da performansıyla takımını sırtladı.

32 yaşındaki isim, kariyerine dair Sky'a önemli açıklamalarda bulundu.

"SÖZLEŞME KONUSUNDA İLERLEMEDEN ÇOK UZAKTAYIZ"

Kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mısırlı yıldız, bu sezonun kulüpteki son yılı olup olmadığı yönünde gelen soruya, şu yanıtı verdi:

Evet, şu ana kadar öyle. Sözleşme konusunda ilerlemeden çok uzaktayız. Bu yüzden bekleyip görmemiz gerekiyor.

"LIVERPOOL'A ÖZEL BİR ŞEYLER VERMEK İSTİYORUM"

Yıldız futbolcu ayrıca, şu sözleri sarf etti:

Kulüpteki son yılım olduğu için bu sezon Premier Lig'i kazanmayı gerçekten çok istiyorum. Liverpool'a özel bir şeyler vermek istiyorum.

PREMIER LİG'DE GOL VE ASİST KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Bu sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 27 maça çıkan Salah, toplamda 20 gol ve 17 asiste ulaştı.

Tecrübeli futbolcu, ligde 17 gol ve 13 asist kaydederken, hem gol hem de asist krallığı yarışında da zirvede yer alıyor.

Mohamed Salah'ın, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, İngiltere Lig Kupası'nda da 1 golü bulunuyor.