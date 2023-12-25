Mohamed Salah'tan Filistin mesajlı Noel paylaşımı Müslüman futbolcu Mohamed Salah, tüm eleştirilere rağmen Noel kutlamaya devam ediyor. Yıldız futbolcu bu yılki Noel mesajında Filistin'deki katliama dikkati çekti.

ensonhaber.com

Özellikle dini inancından ötürü Müslüman futbolseverlerin gönlünde özel bir yere sahip olan Mohamed Salah, senelerdir ülkesini de başarıyla temsil ediyor.

Salah, her sene olduğu gibi bu sene de Noel'i kutladı. Ancak bu kez paylaşımında ailesiyle birlikte çektirdiği fotoğrafa yer vermeyen Mısırlı futbolcu, Noel mesajında Filistin'i de andı.

"Gazze'deki ölüm ve yıkımlarla Noel'e giriyoruz"

Noel ailelerin bir araya gelip kutlama yaptığı bir zamandır. Orta Doğu'da devam eden amansız savaş, özellikle Gazze'deki ölüm ve yıkımla birlikte bu yıl Noel'e büyük bir üzüntüyle giriyoruz. Sevdiklerini kaybetmenin acısını yaşayan ailelerin acısını paylaşıyoruz. Lütfen onları unutmayın ve onların acılarına alışmayın. Mutlu Noeller.

Oyuncunun bu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.