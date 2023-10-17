Mohamed Salah'tan Filistin'e bağış

Mısır Milli Takımı ve Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un yıldız oyuncusu Mohamed Salah'ın, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek için bağışta bulunduğu belirtildi.
Gazze Şeridi'ne yönelik yardımlarla ilgilenen Mısır Kızılayı İcra Direktörü Rami en-Nazar, yerel bir televizyon kanalına telefonla katılarak, konuyla ilgili bilgi verdi.
"Mohamed Salah, Filistin halkına bağışta bulundu." diyen Nazar, Salah için bunun ilginç bir durum olmadığını, Mısır içinde veya dışında bunu ilk kez yapmadığını ifade etti.
Tepki çekmişti
Nazar, Salah'ın isteği üzerine yardımın miktarına ilişkin bilgi vermezken edinilen bilgiye göre rakamın 1.5 milyon euro civarında olduğu kaydedildi.
"Sessiz kalıyorsun" diye suçlanmıştı
Mısırlı oyuncu Salah'ın destek açıklaması, Gazze'deki olaylara ilişkin tutumunu ifade etmesi yönündeki tepkilerin ardından geldi.
Sosyal medyada pek çok takipçisinin olaylara sessiz kaldığı gerekçesiyle takipten çıktığı ifade edilmişti.
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