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    Mohamed Salah'tan Noel pozu

    Mohamed Salah'tan Noel pozu

    Mısırlı futbolcu Mohamed Salah, sosyal medya hesabından ailesiyle birlikte çam ağacının önünde hediyeleri açtıkları bir fotoğrafı paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2020 - 16:01
    • Güncelleme : 26.12.2020 - 16:07
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    Dünyaca ünlü Müslüman futbolcu Mohamed Salah koronavirüsü atlattıktan sonra yeniden formasına kavuştu.

    "MUTLU NOELLER"

    Liverpool forması giyen Mısırlı futbolcu Instagram hesabından ailesiyle birlikte paylaştığı fotoğrafa "Merry Christmas" (Mutlu Noeller) notunu düştü.

    Tecrübeli oyuncunun bu fotoğrafı sosyal medyada çok konuşuldu.

    Mohamed Salah tan Noel pozu #1

    Mohamed Salah tan Noel pozu #2

    Mohamed Salah tan Noel pozu #3

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