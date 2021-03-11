Mohamed Salah'tan Ozan Kabak'a övgü

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, Ozan ve Phillips'in defanstaki performansını beğendiğini söyledi.

İngiliz devi Liverpool, Şampiyonlar Ligi’nde RB Leipzig’i eleyerek çeyrek finale çıktı.

Schalke’den kiralık olarak alınan Ozan Kabak, bu maçtaki performansıyla hem takımın yıldızı Mohamed Salah hem de taraftarların beğenisini kazandı.

Salah BT Sport’a yaptığı açıklamada, takımdaki sakat oyuncuların kendilerini sıkıntıya soktuğunu ve bu sezon yaşadıkları beklenmedik puan kayıplarında bu durumun etkisinin olduğunu söyledi.

Leipzig karşısında savunmanın göbeğinde 20 yaşındaki Ozan ile 23 yaşındaki Phillips görev almıştı.

"GENÇ STOPERLERİMİZ İYİ OYNUYOR"

Virgil, Joe, Joel ve Hendo gibi isimlerin sakatlık kurbanı olduğunu ve işlerinin kolay olmadığını belirten Mısırlı futbolcu “Herkes işimizin ne kadar zor olduğunun farkında. Hepimiz yüzde yüzümüzü verip mücadele ediyoruz. Savunmanın ortasına birisini yerleştirmek meşakkatli olsa da genç oyuncularımız gerçekten iyi oynuyorlar. Yeni stoperlerimizle kazanmaya devam edeceğimizi umuyorum.” dedi.