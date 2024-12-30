Mohamed Salah'tan rekor! 8. kez bir maçta gol ve asist katkısı

İHA

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında lider Liverpool, West Ham United'a konuk oldu.

Ligde son 2 maçını kazanarak bu mücadeleye çıkan Liverpool, 30. dakikada Luis Diaz'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Karşılıklı ataklarla geçen mücadelede Cody Gakpo farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

Bu golden 4 dakika sonra Mohamed Salah, topu filelere göndererek takımının soyunma odasına farklı girmesini sağladı.

LIVERPOOL, RAHAT KAZANDI

Karşılaşmanın ikinci yarısında da oyun üstünlüğünü elinde tutan Arne Slot'un öğrencileri, Trent Alexander-Arnold golüyle skoru 4-0'a taşıdı.

Maçın 84. dakikasında hızlı gelişen konuk ekip atağında Mohamed Salah topla rakip sahaya geçti.

Rakiplerini ekarte eden Salah'ın pasında Diogo Jota meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Liverpool, sahadan 5-0'lık skorla galip ayrıldı.

Müsabakada 90 dakika sahada kalan Salah, 1 gol, 2 asistle yıldızlaştı.

LIVERPOOL, UNITED'I KONUK EDECEK

Ligde son 3 maçında rakip filelere 14 gol gönderen Liverpool puanını 45'e yükseltirken, West Ham 23 puanda kaldı.

Liverpool, ligin 20. haftasında 5 Ocak Pazar günü evinde Manchester United ile oynayacak.

SALAH'TAN YENİ REKOR

Bu sezon gösterdiği performansla takımının liderliğinde en önemli paya sahip olan Mohamed Salah, kariyerinin de en iyi sezonlarından birini yaşıyor.

Mısırlı forvet 18 lig maçında 17 kez gol sevinci yaşarken, 13 kez de gol pası verdi.

Salah, Liverpool'un ligde attığı 30 gole doğrudan katkı sağladı.

Salah West Ham karşısındaki performansıyla, bir maçta gol ve asist yaptığı maç sayısını 8'e yükselterek; Bruno Fernandes, Harry Kane, Robin Van Persie, Thierry Henry, Alan Shearer'ı geride bıraktı.

32 yaşındaki oyuncu bu sayıya henüz aralık ayında ulaşmış oldu.