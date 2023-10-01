Monaco, Marsilya'yı üç golle yendi Ligue 1'in 7. hafta karşılaşmasında Monaco evinde Marsilya'yı 3-2'lik skorla mağlup etti.

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Fransa Ligue 1'in 7. hafta mücadelesinde Adi Hütter'in ekibi Monaco ile Gennaro Gattuso yönetimindeki Marsilya karşı karşıya geldi.

Stade Louis II'de oynanan maçı Monaco 3-2'lik skorla kazandı.

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri; 8 ve 52. dakikalarda Akliouche, 23. dakikada Balogun attı. Marsilya'nın gollerini 1. dakikada Ndiaye ve 18. dakikada Gigot kaydetti.

Gattuso ilk maçında yenildi

Monaco'da Akliouche maçta 2 gol ve 1 asistle öne çıkan isim oldu. Marsilya'da yeni teknik direktör Gennaro Gattuso ilk maçında mağlup oldu.

Monaco puanını 14 yaptı

Alınan bu galibiyetle birlikte Monaco puanını 14'e çıkardı. Marsilya ise 9 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Monaco, Reims ile karşılaşacak. Marsilya ise Le Havre'yi ağırlayacak.