Monaco, Robert Moreno ile yollarını ayırdı

Monaco, Robert Moreno ile yollarını ayırdı

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Ligue 1 ekiplerinden Monaco'da teknik direktör Robert Moreno'nun görevine son verildiği öğrenildi.

Ligue 1 ekiplerinden Monaco, aralık ayında göreve getirdiği teknik direktör Robert Moreno ile yollarını ayırdı.

Fransızların dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe'in okuyucularıyla paylaştığı haberde; 42 yaşındaki hocanın yerine düşünülen isminse son olarak Bayern Münih'i çalıştıran Niko Kovac olduğu ifade edildi.

Yaşanan bu gelişme Galatasaray cephesinde ise Henry Onyekuru'nun yeniden transferi konusunda büyük bir heyecan yarattı.





MORENO'NUN TAKIMDA GÖRMEK İSTİYORDU

Nitekim Moreno'nun kiralama sözleşmesinin sona ermesinin ardından Monaco'ya geri dönen Nijeryalı futbolcuyu önümüzdeki sezon takımda görmek istediği öne sürülmüştü.

23 yaşındaki sol açık oyuncusunun kulübüyle olan mukavelesi 2024 yazında sona eriyor. Onyekuru, geçtiğimiz yaz Everton'dan 13,5 milyon euro karşılığında Monaco'nun yolunu tutmuştu.