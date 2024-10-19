Monaco ve Lille ile golsüz berabere kaldı

Haber Merkezi
Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Monaco, sahasında Lille ile karşı karşıya geldi.
Stade Louis'teki maçta gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.
MONACO 10 KİŞİ TAMAMLADIĞI MAÇTAN 1 PUANLA AYRILDI
Monaco, Jordan Teze'nin 61. dakikada kırmızı kart görmesi nedeniyle karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.
Bu sonucun ardından Monaco 20, Lille 14 puana yükseldi.
Monaco, hafta arasında Devler Ligi'nde Kızılyıldız'ı ağırlayacak. Ardından ligde Nice deplasmanına gidecek.
Lille ise Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile deplasmanda oynadıktan sonra gelecek hafta ligde Lens'e konuk olacak.
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