Dolar
6.8576
0.0204%
Euro
7.8596
0.264%
Altın
1811.11
0.0458%
Borsa
119385.35
0.5044%
G. Altın
399.525
0.1022%
Bitcoin
63038.95
-0.4204%
26ºC
İstanbul
Çok bulutlu 26 C

    Monaco'da Niko Kovac dönemi

    Monaco, son olarak Bayern Münih'i çalıştıran Hırvat teknik adam Niko Kovac ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 20.07.2020 - 11:55
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Monaco'da Niko Kovac dönemi

    Ligue 1 ekiplerinden Monaco'da Robert Moreno'dan boşalan teknik direktörlük görevine Niko Kovac getirildi.

    Monaco Kulübü, 48 yaşındaki Hırvat teknik direktör Kovac ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

    Kovac, daha önce Hırvatistan Milli Takımı ve Almanya'nın Eintracht Frankfurt ile Bayern Münih ekiplerini çalıştırmıştı. Kovac yönetimindeki Bayern Münih, 2018-2019 sezonunda lig, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupa zaferleri yaşamıştı.

    Monaco'da Niko Kovac dönemi #1

    Ligue 1'de Monaco, koronavirüs salgını nedeniyle erken sonlandırılan 2019-2020 sezonunu 40 puanla 9. sırada tamamlamıştı.

    Görüş Bildir