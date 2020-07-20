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Monaco'da Niko Kovac dönemi
Monaco, son olarak Bayern Münih'i çalıştıran Hırvat teknik adam Niko Kovac ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
- AA & Ensonhaber
- 20.07.2020 - 11:55
Ligue 1 ekiplerinden Monaco'da Robert Moreno'dan boşalan teknik direktörlük görevine Niko Kovac getirildi.
Monaco Kulübü, 48 yaşındaki Hırvat teknik direktör Kovac ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kovac, daha önce Hırvatistan Milli Takımı ve Almanya'nın Eintracht Frankfurt ile Bayern Münih ekiplerini çalıştırmıştı. Kovac yönetimindeki Bayern Münih, 2018-2019 sezonunda lig, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupa zaferleri yaşamıştı.
Ligue 1'de Monaco, koronavirüs salgını nedeniyle erken sonlandırılan 2019-2020 sezonunu 40 puanla 9. sırada tamamlamıştı.