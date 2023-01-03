- Haberler
- Dünyadan futbol Haberleri
- Montpellier maçında kaşı açılan Cengiz Ünder son durumunu paylaştı
Montpellier maçında kaşı açılan Cengiz Ünder son durumunu paylaştı
- 03.01.2023 - 15:09
- Güncelleme : 03.01.2023 - 15:12
Fransa Ligue 1'in 17. haftasına Marsilya, deplasmanda Montpellier ile karşı karşıya geldi.
Cengiz Ünder'in 90 dakika sahada kaldığı mücadelede Stade de la Mosson Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada kazanan, 2-1'lik skorla konuk ekip Marsilya oldu.
Marsilya'nın galibiyet golleri; 47. dakikada Nuno Tavares ve 61. dakikada Maxime Esteve'den (KK) geldi. Montpellier'in tek golünü ise 90+1. dakikada Teji Savanier attı.
Cengiz'in kaşı açıldı
Mücadelenin 90+4. dakikasında Montpellier'in futbolcusu Souquet'nin müdahelesiyle Cengiz Ünder yerde kaldı.
Souquet'in kafasına bastığı Milli oyuncu, uzun süre ayağa kalkamadı. Kaşında açılma olan Cengiz Ünder, saha kenarına geldi.
"Seni öldürmeyen şey güçlendirir"
Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan Cengiz Ünder, "Seni öldürmeyen şey güçlendirir." notunu yazdı.