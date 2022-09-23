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    Monza'ya imza atan Andrea Ranocchia yeni takımında oynamadan futbolu bıraktı

    Inter'in eski stoperi Andrea Ranocchia sezon başında transfer olduğu Monza'da hiç oynamadan futbolu bıraktı.
    • 23.09.2022 - 20:57
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    Monza'ya imza atan Andrea Ranocchia yeni takımında oynamadan futbolu bıraktı

    Uzun yıllar Inter forması giyen Andrea Ranocchia futbolu bıraktığını duyurdu.

    Ranocchia sezon başında, Silvio Berlusconi'nin sahibi olduğu Monza'ya transfer oldu. Serie A'ya yükselen Monza'nın yaz transfer dönemindeki ilk imzası Ranocchia'ydı ancak deneyimli oyuncu talihsizlik yaşadı.

    Sakatlığı forma giymesine engel oldu

    Ranocchia sezon başında ciddi bir sakatlık geçirirken Monza, şans veremeyeceği oyuncuyla karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı. Bu gelişmenin ardından Ranocchia, sosyal medyada paylaştığı uzun bir video ile futbola veda ettiğini duyurdu.

    Ranocchia, "Başka şeylerin keyfini çıkarmak için kendime zaman ayıracağım" ifadelerini kullandı.

    Monza ya imza atan Andrea Ranocchia yeni takımında oynamadan futbolu bıraktı #1

    Inter'e 13 milyon euro bedelle transfer olmuştu

    Kariyerine Perugia altyapısında başlayan ve Arezzo altyapısında devam eden Ranocchia, 2008'de Genoa'ya transfer olurken 2011'in Ocak ayında 13 milyon euro'luk bedelle Inter'in yolunu tuttu.

    Inter'de yaklaşık 11 yıl geçiren 34 yaşındaki stoper bu dönemde Sampdoria ve Hull City'de kiralık oynadı. 2022'nin Temmuz ayında Monza ile sözleşme imzalayan futbolcu, Eylül ayında futbolu bıraktı.

    Andrea Ranocchia kariyeri boyunca İtalya Milli Takım formasını da 21 kez giydi.

    Monza ya imza atan Andrea Ranocchia yeni takımında oynamadan futbolu bıraktı #2


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