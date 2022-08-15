Petrol
96.62
-1.56%
Euro
18.3962
-0.03%
Dolar
17.9612
0.16%
Altın
1.033
-0.57%
Borsa
2867
0.11%
Bitcoin
434.644
-2.89%
BTXN Coin
6.44
-1.22%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 23 C

    Morutan, Pisa'daki ilk maçında iki asist yaptı

    Galatasaray'dan Serie B ekibi Pisa'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Olimpiu Morutan yeni takımıyla çıktığı ilk maçta iki golün hazırlayıcısı oldu.
    • 15.08.2022 - 09:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Morutan, Pisa'daki ilk maçında iki asist yaptı

    Galatasaray'ın Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan ilk maçında göz doldurdu! Yaklaşık 10 gün önce kadar Serie B ekiplerinden Pisa'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Morutan ligdeki ilk maçında oyuna sonradan girdi.

    İlk 45 dakikası 1-1 geçilen mücadelede Cittadella, 66. dakikada skoru 4-1'e getirince Morutan, Artur Ionita'nın yerine oyuna dahil oldu.

    Morutan, Pisa daki ilk maçında iki asist yaptı #1

    Morutan 2 asist yaptı

    90+2'de kazanılan korneri kullanan Morutan Sibilli'yi golle buluşturdu ve skor 4-2'ye geldi. Yine uzatmalarda bu kez akan oyunda topla ceza sahasının solunda dışında buluşan Morutan arka direğe yaptığı ortada Canestrelli'nin golünü hazırladı.

    İtalyan temsilcisinin kiralama bedeli olarak Galatasaray'a 150 bin euro ödeyecek. İki kulüp arasındaki anlaşma gereği Pisa, 5 milyon 500 bin euro satın alma opsiyonuyla 31 Mayıs 2023'e kadar oyuncuyu transfer etme hakkına sahip.

    Morutan, Pisa daki ilk maçında iki asist yaptı #2


    İlginizi Çekebilir

    Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz
    Gündem

    Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz

    HAVA DURUMU RAPORU I 15 Ağustos 2022 Pazartesi hava nasıl olacak?
    Yaşam

    HAVA DURUMU RAPORU I 15 Ağustos 2022 Pazartesi hava nasıl olacak?

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir