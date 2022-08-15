Morutan, Pisa'daki ilk maçında iki asist yaptı

Morutan, Pisa'daki ilk maçında iki asist yaptı

Galatasaray'dan Serie B ekibi Pisa'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Olimpiu Morutan yeni takımıyla çıktığı ilk maçta iki golün hazırlayıcısı oldu.

Galatasaray'ın Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan ilk maçında göz doldurdu! Yaklaşık 10 gün önce kadar Serie B ekiplerinden Pisa'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Morutan ligdeki ilk maçında oyuna sonradan girdi.

İlk 45 dakikası 1-1 geçilen mücadelede Cittadella, 66. dakikada skoru 4-1'e getirince Morutan, Artur Ionita'nın yerine oyuna dahil oldu.

Morutan 2 asist yaptı

90+2'de kazanılan korneri kullanan Morutan Sibilli'yi golle buluşturdu ve skor 4-2'ye geldi. Yine uzatmalarda bu kez akan oyunda topla ceza sahasının solunda dışında buluşan Morutan arka direğe yaptığı ortada Canestrelli'nin golünü hazırladı.

İtalyan temsilcisinin kiralama bedeli olarak Galatasaray'a 150 bin euro ödeyecek. İki kulüp arasındaki anlaşma gereği Pisa, 5 milyon 500 bin euro satın alma opsiyonuyla 31 Mayıs 2023'e kadar oyuncuyu transfer etme hakkına sahip.