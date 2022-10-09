Morutan, Serie B'de de gözden düştü

Galatasaray'ın Serie B takımı Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan'ın performansı düşüşe geçerken genç futbolcu kadrodaki yerini de kaybetti.

Sezon başı Galatasaray 'dan İtalya Serie B takımlarından Pisa'ya kiralanan Olimpiu Morutan'ın Çizme macerası fena başlamamış, genç oyuncu ilk iki maçında 2 gol 1 asiste imza atmıştı. Ancak ilerleyen haftalar, Rumen oyuncuya iyi gelmedi.

Formu giderek düşen Morutan, 6. haftadaki Venezia karşılaşmasında kulübeye hapsolurken, sonraki Perugia karşılaşmasında 17 dakika, dünkü Parma karşılaşmasında da 19 dakika süre alabildi.

5.5 milyon euro

23 yaşındaki futbolcu en az 25 maçta 45 dakika forma giyerse ve takımı Serie A'ya yükselirse, İtalyan kulübünün zorunlu olarak 5.5 milyon euro ödeyip bonservisini alması gerekiyor. Morutan, şu ana kadar 4 maçta 45 dakikadan fazla oynayabildi.