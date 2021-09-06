Mostafa Mohamed milli takımda gol attı

Galatasaray'ın Mısırlı santrforu Mostafa Mohamed, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Gabon'a gol atarak uzun süren suskunluğunu bozdu.

Ligue 1 ekibi Bordeaux'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Galatasaray 'ın Mısırlı forveti Mostafa Mohamed, 2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Gabon karşısında takımına 1 puanı getirdi.

SONRADAN GİRDİ GOLÜNÜ ATTI

Gabon, 73. dakikada Jim Allevinah'ın golüyle 1-0 öne geçerken, 77. dakikada Mohamed, Mohamed Magdi Kafsha'ın yerine oyuna dahil oldu. 90. dakikada sahneye çıkan 23 yaşındaki forvet, attığı golle skoru belirledi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

GOL ORUCUNA SON VERDİ

Galatasaray'da 2021/22 sezonunda 7 resmi maça çıkan ve skor katkısı veremeyen Mohamed, gol orucunu Mısır formasıyla noktaladı.

Öte yandan Mısır, 4 puanla F Grubu'nda liderliğini sürdürürken, ilk puanını alan Gabon, 3. sırada yer aldı.