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Motherwell - Rangers maçı tv100'de yayınlanacak
İskoçya Premiership'te Rıdvan Yılmaz'ın forma giydiği Rangers, deplasmanda Motherwell ile mücadele edecek. Bu karşılaşma pazar günü saat 14.00'te tv100'de yayınlanacak.
- 14.10.2022 - 20:27
- Güncelleme : 14.10.2022 - 20:33
İskoçya Premiership 11. hafta maçında Rangers, deplasmanda Motherwell'e konuk olocak
Fir Park Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak mücadeleyi, İskoç hakem David Dickinson yönetecek. Karşılaşma, tv 100'den naklen yayınlanacak.
Rıdvan Yılmaz'ın formasını giydiği Rangers, 9 maç sonunda topladığı 22 puanla ligde 2. sırada yer alıyor. Ev sahibi Motherwell ise oynadığı 10 maç sonucunda 13 puanla 7. basamakta bulunuyor.
Rıdvan Yılmaz, 4 maçta sahaya çıktı
Milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz, Rangers formasıyla çıktığı 4 maçta gol katkısında bulunamazken 1 asistlik performans gösterdi.