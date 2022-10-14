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Motherwell - Rangers maçı tv100'de yayınlanacak

Motherwell - Rangers maçı tv100'de yayınlanacak

İskoçya Premiership'te Rıdvan Yılmaz'ın forma giydiği Rangers, deplasmanda Motherwell ile mücadele edecek. Bu karşılaşma pazar günü saat 14.00'te tv100'de yayınlanacak.