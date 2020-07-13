Mourinho: Avrupa Ligi, benim için yeterli değil

Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk tercihi olmayacağını ancak yine de rekabet edecekleri bir platform olmasının iyi bir şey olduğunu dile getirdi.

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi hakkında ilginç bir benzetme yaptı.

''AVRUPA LİGİ, EN BÜYÜK TURNUVA DEĞİL''

Premier Lig'in 35. haftasında Arsenal'ı 2-1 mağlup ederek 8. sıraya yükselen Tottenham'da teknik direktör Jose Mourinho, takımını Avrupa Ligi'ne götürmek isterken, turnuvanın ona heyecan vermediğini ilginç bir dille ifade etti:

"Avrupa Ligi, Avrupa'nın en büyük turnuvası değil. Şampiyonlar Ligi'ni kazanan bir takım ya da teknik direktör için yeterli değil. Lewis Hamilton'a Formula 2'yi kazanmak isteyip istemediğini sorduğunuzda onun için cazip gelmeyecektir. Ancak bu bir yarışma ve hiçbir yerde olmamaktansa, Avrupa Ligi'nde olmayı tercih ederim. Bence Tottenham'ın kazanmak istediği bir unvan."