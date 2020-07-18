Mourinho: Bazı kulüpler kuralları yıkıp para harcıyor

Tottenham'ın teknik direktörü Jose Mourinho, kulübün gerçekçi bir transfer politikası izlemesi gerektiğini söyledi.

Geride kalan 36 haftada topladığı 55 puanla Premier Lig'de yedinci sırada yer alan Tottenham'ın gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansı kalmadı.

UEFA Avrupa Ligi gruplarına kesin olarak katılabilmesi için ligi altıncı sırada bitirmesi gereken Kuzey Londra ekibi, Wolverhampton'ın 1 puan gerisinde bulunuyor.

Kulübün UEFA Şampiyonlar Ligi gelirlerinden mahrum kalacak olmasına dikkat çeken teknik direktör Jose Mourinho, transfer döneminde gerçekçi hedeflerin peşinden koşulması gerektiğini düşünüyor.

''MANTIKLI TRANSFERLER YAPMALIYIZ''

Portekizli teknik adam, "Tottenham'a gelmeden önce durumun farkındaydım. Şampiyonlar Ligi potasının 10-15 gerisindeydik. Şu anki pozisyonumuz beni şaşırtmıyor. Gerçekçi olmamız gerekiyor. Dünyanın en iyi oyuncularının kim olduğunu biz de biliyoruz ama mantıklı transferler yapmalıyız." şeklinde konuştu.

''BAZI KULÜPLER İÇİN TRANSFER YAPMAK ÇOK KOLAY''

Manchester City'nin aldığı Avrupa'dan men cezasının CAS tarafından para cezasına dönüştürülmesine değinen Mourinho, "Bazı kulüpler için transfer yapmak çok kolay. Kuralları yıkıp, para harcayıp, oyuncuları kadronuza katabiliyorsunuz. Ancak bazı kulüpler için de bu durum hiç de kolay değil. Kurallara uymak zorundasınız. Bu profildeki kulüpler için durum çok daha karmaşık bir hal alıyor." ifadelerini kullandı.