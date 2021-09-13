Mourinho: Kendimi 12 yaşında gibi hissediyorum

Teknik direktörlük kariyerinin 1000. maçında son dakikalarda galip gelen Jose Mourinho'dan itiraf var.

Serie A'da Roma'yı çalıştıran Jose Mourinho, kazanmaya devam ediyor.

Şu ana kadar ligde üç maçı da kazanan başkent ekibi, Konferans Ligi'nde de Trabzonspor'u iki maçta devirdi ve beş resmi maçın tamamından zaferle ayrıldı.

Roma'da kendini bulan Jose Mourinho, takımının son dakikalarda kazandığı Sassuolo maçının ardından itirafta bulundu.

“KENDİMİ 12 YAŞINDA GİBİ HİSSEDİYORUM”

Sassuolo maçıyla kariyerinin 1000. maçına çıkan Mourinho, "1000. maçım için herkese 'Benim için önemli değil' dedim. Ama yalan söyledim. Kaybetmekten çok korkuyordum. Şanslıyım, kazandık. Maçın sonunda bir çocuk misali koştum. Kendimi 12 yaşında gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Serie A'da üçte üç yapan Roma, Napoli ve Milan ile zirveyi paylaşıyor.