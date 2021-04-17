Mourinho: Pogba'nın ne dediği beni ilgilendirmiyor

Mourinho: Pogba'nın ne dediği beni ilgilendirmiyor

Jose Mourinho, Manchester United'ın oyuncusu Pogba'nın kendisi hakkında söylediği sözleri, "Paul Pogba'nın ne dedği umrumda değil demek istiyorum çünkü beni hiç ilgilendirmiyor." şeklince cevapladı.

Tottenham menajeri Jose Mourinho, eski öğrencisi Manchester Unitedlı Paul Pogba'nın kendisi hakkındaki görüşlerini umursamadığını söyledi.

Paul Pogba'nın geçtiğimiz gün SkySports'a verdiği röportajda Mourinho'yu eleştirdiği, "Bazen Mourinho ile iletişimimiz harika olurdu. Ertesi gün ise tam ters şekilde davranabiliyordu. Nedenini açıklayamam çünkü ben bile bilmiyorum" sözlerine Portekizli menajer yanıt verdi.

"BENİ HİÇ İLGİLENDİRMİYOR"

Mourinho Pogba'nın açıklamaları ile hiç ilgilenmediğini belirterek, "Paul Pogba'nın ne dedği umrumda değil demek istiyorum çünkü beni hiç ilgilendirmiyor." diye konuştu.

Pogba ile Mourinho Portekizli hocanın Manchester United'da görev yaptığı 2016-2018 yılları arasında birlikte çalıştı. İkili UEFA Avrupa Ligi, İngiltere Lig Kupası ve Community Shield kupalarını kaldırmıştı.