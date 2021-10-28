Mourinho'nun galibiyet sonrası paylaşımı

Futbol dünyasının en sırabdışı figürlerinden olan Jose Mourinho, Cagliari galibiyeti sonrasında yaptığı paylaşımla sosyal medyada ses getirdi.

İtalya Serie A ekiplerinden Roma teknik direktörü Jose Mourinho, kişisel Instagram hesabında yaptığı ilginç paylaşımlara bir yenisini ekledi.

Daha önce Napoli maçında gördüğü kırmızı kartın ardından saha kenarından oyuncularına taktik vermeye çalıştığı anları paylaşan Portekizli teknik adam, söz konusu paylaşımına, "Mükemmel bir maç vardır ama biletiniz yoktur." notunu düşerek futbolseverleri gülümsetmişti.

“YEMEK ÇOK GÜZEL”

Deneyimli çalıştırıcı, bu kez 2-1 kazandıkları Cagliari müsabakası sonrasında renkli bir paylaşım yaptı. Cezası sebebiyle soyunma odasına gidememesine göndermede bulunan Jose Mourinho, merdivenlerde yemek yediği anın fotoğrafını paylaştı.

Portekizli futbol adamı, bu paylaşımına ise, "Maç bitti, 3 puan... Yemek çok güzel (Soyunma odasına giremiyorum)." notunu ekledi.