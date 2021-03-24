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    Moussa Dembele antrenmanda bayıldı

    Atletico Madrid'in Fransız golcüsü Moussa Dembele, idmanda fenalaştı. Hastaneye kaldırılan oyuncunun durumunun iyi olduğu belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2021 - 11:04
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 11:21
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    Moussa Dembele antrenmanda bayıldı

    Atletico Madrid'in golcüsü Moussa Dembele korkuttu...

    Dün öğle saatlerinde gerçekleşen antrenmanda bayılan Fransız forvete ilk müdahale saha içinde yapıldı. Devamında tedavisi için hastaneye götürülen oyuncuyla ilgili kulüpten de bilgi verildi.

    DURUMU İYİ

    Atletico Madrid, 24 yaşındaki oyuncunun yaşamsal fonksiyonlarının tamamen normal olduğunu açıkladı.

    Moussa Dembele antrenmanda bayıldı #1

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