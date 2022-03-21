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    Moustapha Cisse, Serie A'daki ilk maçında golünü attı

    Moustapha Cisse, Serie A'daki ilk maçında golünü attı

    Gineli forvet Moustapha Cisse, mülteci takımından Atalanta'ya yükselerek ilk maçında galibiyet golünü kaydetti.
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2022 - 15:51
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    Amatör futboldan Serie A'ya çok hızlı bir geçiş yapan Moustapha Cisse, Atalanta formasıyla çıktığı ilk lig maçında Bologna ağlarını havalandırdı.

    18 yaşındaki Cisse sadece bir ay önce sekizinci ligde tamamen mültecilerden kurulu bir takımda oynuyordu.

    Şubat ayında Atalanta altyapısına davet edilen Gineli oyuncu yeteneklerini sergilemekte gecikmedi. 65. dakikada oyuna giren Cisse, 82'de attığı golle takımına değerli bir galibiyet armağan etti.

    Moustapha Cisse, Serie A daki ilk maçında golünü attı #1

    HAZIRLIK MAÇINDA KEŞFEDİLDİ

    Cisse, İtalya'da sekizinci lig seviyesine karşılık gelen Seconda Categoria'da yer alan SD Rinascita Refugees takımında oynuyordu.

    Atalanta scoutları Cisse'yi, mülteci takımının Serie B ekibi Lecce ile yaptığı bir hazırlık maçında keşfetti.

    Sakatlıklar nedeniyle kadroda Muriel dışında forveti kalmayan Atalanta teknik direktörü Gian Piero Gasperini, Cisse'yi Bologna maçı için A takım kadrosuna aldı.

    Moustapha Cisse, Serie A daki ilk maçında golünü attı #2

    MERİH’DEN DESTEK GELDİ

    Son düdüğün ardından sahayı takım arkadaşlarının omuzlarında terkeden Cisse'ye Merih Demiral'dan destek geldi.

    Maç sonunda DAZN'a konuşan milli oyuncu, Cisse'den ilerleyen haftalarda daha fazlasını göreceklerini söyledi.

    "Bugün kazanmak önemliydi. Hem Atalanta, hem Cisse için mutluyum, antrenmanlarda şimdiden çok iyi uyum sağladı. Golü haketti, bir sonraki maçta daha da iyisini yapacak."

    Moustapha Cisse, Serie A daki ilk maçında golünü attı #3


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