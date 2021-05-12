Muhammed Salah'tan Filistin paylaşımı: Yeter artık

Liverpool'un yıldız oyuncusu Muhammed Salah, Filistin'deki Müslümanlara yapılan saldırıları kınayarak, "Yeter artık!" ifadelerini kullandı.

Filistin'in başkenti Kudüs'te İsrail hükümeti Müslümanlara eziyetlerini sürdürüyor. Sivilleri katleden İsrail aralarında çocukların da bulunduğu 35 kişiyi şehit etti.

İsrail'e karşı tepkiler çığ gibi büyüyor.

Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere saldırılarına tepki göstererek, İngiltere Başbakanı Boris Johnson dahil tüm dünya liderlerine çağrıda bulundu.

"YETER ARTIK"

Twitter'dan yaptığı paylaşımda Salah, Başbakan Johnson'ı da etiketleyerek, "Son 4 yıldır evim olan ülkenin Başbakanı (Johnson) dahil olmak üzere tüm dünya liderlerini masum insanlara yönelik şiddet ve öldürülmesinin derhal durdurulması için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çağırıyorum. Yeter artık" ifadelerini kullandı.