Muhammet Hanifi Akagündüz Dornbirn ile anlaştı

Türkiye'de Konyaspor ve Kayserispor gibi takımlarda oynayan Muhammet Hanifi Akagündüz, Avusturya 2. Lig takımlarından Dornbirn'in yeni hocası oldu.

Bir zamanlar Türkiye'de de forma giyen Türk asıllı eski futbolcu Muhammet Hanifi Akagündüz, Admira Wacker takımında futbolu bırakmıştı.

UEFA Pro Lisanslı Akagündüz, Rapid Wien altyapısında çeşitli yaş gruplarına teknik direktörlük yapıyorudu.

Muhammet Akagündüz, Avusturya 2. Lig takımlarından Dornbirn ile anlaşma sağladı.

"KULÜBÜ KÜME DÜŞME POTASINDAN ÇIKARMAK İSTİYORUM"

43 yaşındaki teknik adam görevine 2022 yılı itibarıyla başlayacak. Mayıs ayı sonuna kadar sözleşmesi bulunan Akagündüz, "Kulübü bir an önce küme düşme yerlerinden çıkarmak ve başarılı bir bahar geçirmesini sağlamak istiyorum. Amaç, hem bireysel hem de her şeyden önce takım olarak ligde kalmaya devam etmek için oyuncuların maksimum potansiyellerini kullanmalarına yardımcı olmak, onlara yeni dürtülerle ilham vermektir.

FC Mohren Dornbirn, bir aile ortamı ve kapalı bir birliktelik anlamına gelir. Sonunda takıma başlayabilmem için şimdiden ikinci yarının başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. O zamana kadar, şu anlama geliyor: Andreas Genser ve Peter Handle ile birlikte mücadele etmek ve başarılı bir bahar için tüm koşulları yaratmak, özellikle genç, geliştirilebilir ve rekabetçi bir takım kurmak. " ifadelerini kullandı.