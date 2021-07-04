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Muslera'dan nefis kurtarış
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera, Copa America'da Kolombiya'ya karşı oynanan maçta nefis bir kurtarış yaptı.
- Haber Merkezi
- 04.07.2021 - 09:12
Galatasaray'ın yıldızı Muslera'nın forma giydiği Uruguay Milli Takımı, Copa America çeyrek final mücadelesinde Kolombiya ile karşı karşıya geldi.
90 dakikası golsüz geçilen mücadeleyi Kolombiya, penaltılar sonucunda 4-2 kazandı.
MUSLERA’NIN KURTARIŞLARI MAÇA DAMGA VURDU
Alınan bu sonuçla Muslera'nın ülkesi Uruguay turnuvaya veda etse de tecrübeli kalecinin performansı maça damga vurdu.
İşte Muslera'nın kalesinde rakibine geçit vermediği anlardan biri...
Muslera'dan nefis kurtarış İZLE