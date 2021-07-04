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    Muslera'dan nefis kurtarış

    Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera, Copa America'da Kolombiya'ya karşı oynanan maçta nefis bir kurtarış yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2021 - 09:12
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    Muslera'dan nefis kurtarış

    Galatasaray'ın yıldızı Muslera'nın forma giydiği Uruguay Milli Takımı, Copa America çeyrek final mücadelesinde Kolombiya ile karşı karşıya geldi.

    90 dakikası golsüz geçilen mücadeleyi Kolombiya, penaltılar sonucunda 4-2 kazandı.

    MUSLERA’NIN KURTARIŞLARI MAÇA DAMGA VURDU

    Alınan bu sonuçla Muslera'nın ülkesi Uruguay turnuvaya veda etse de tecrübeli kalecinin performansı maça damga vurdu.

    İşte Muslera'nın kalesinde rakibine geçit vermediği anlardan biri...

    Muslera'dan nefis kurtarış İZLE

    Muslera dan nefis kurtarış #1

    Muslera dan nefis kurtarış #2

    Muslera dan nefis kurtarış #3

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