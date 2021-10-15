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- Muslera'lı Uruguay, Brezilya'dan 4 yedi
Muslera'lı Uruguay, Brezilya'dan 4 yedi
- Haber Merkezi
- 15.10.2021 - 05:47
- Güncelleme : 15.10.2021 - 08:36
CONMEBOL Dünya Kupası elemelerinde Brezilya, Muslera'lı Uruguay ile karşılaştı.
Maça hızlı başlayan Brezilya, 10. dakikada Neymar'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Golden sonrada ataklarına hız kesmeden devam eden ev sahibi ekibi, 18. dakikada Rapinha'nın fileleri havalandırmasıyla skoru 2-0'a çıkardı.
MUSLERA İLK YARIDA İKİ GOL YEDİ
İlk yarının tamamlanmasıyla birlikte ikinci yarıda da tempolu bir oyun sergileyen Brezilya, bulduğu avantajları iyi değerlendirerek 58. dakikada Rapinha'nın ikinci golüyle farkı 3'e yükseltti.
Yediği gollerin ardından oyuncu değişikliği yaparak maça ortak olmaya çalışan Uruguay'da Luis Suarez, 77. dakikada attığı harika frikik golüyle farkı ikiye indirerek takımına umut olmaya çalıştı.
BREZİLYA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR
Golden sonra karşılık vermek için hücum hattında tekrar pozisyona giren Brezilya, Gabriel Barbosanın topu ağlara göndermesiyle birlike skoru belirledi.
Karşılaşmanın 4-1 bitmesinin ardından Brezilya puanını 31'e yükselterek liderliğini korurken, Uruguay ise 5. sırada yer aldı.