Muslera'nın Bolivya maçındaki çalımı

Uruguay'ın Copa America'da Bolivya ile karşılaştığı maçta Galatasaraylı Muslera'nın rakip takım oyuncusuna attığı çalım geceye damga vurdu.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından 47. kez düzenlenen Copa America, iki karşılaşmayla devam etti.

MUSLERA'NIN ÇALIMI MAÇA DAMGA VURDU

Brezilya'nın ev sahipliğindeki turnuvada Bolivya ile karşılaşan Uruguay, 40. dakikada Carlos Lampe (kendi kalesine) ve 79. dakikada Edinson Cavani'nin golleriyle mücadeleyi 2-0 kazandı.

Galatasaray'ın kaptanı Muslera, Uruguay kalesini korudu. Muslera'nın rakibine attığı çalım ise geceye damga vurdu.

URUGUAY VE PARAGUAY ÜST TURDA

Paraguay ise Şili karşısında 33. dakikada Braian Samudio ve 58. dakikada Miguel Almiron'un (penaltı) golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçlarla grupta 6 puana yükselen Paraguay ile 4 puana çıkan Uruguay, son maçlar öncesi Arjantin ve Şili'nin ardından çeyrek finale kalan diğer ekipler oldu. Bolivya ise turnuvaya veda etti.

Copa America, 28 Haziran Pazartesi günü B Grubu'nda oynanacak Brezilya-Ekvador ve Venezuela-Peru maçlarıyla sürecek.