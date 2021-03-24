Mussolini'nin torununun oğlu, Lazio'yla sözleşme imzaladı

İtalya Ligi ekiplerinden Lazio, faşist diktatör Benito Mussolini'nin torununun oğlu Romano Floriani Mussolini ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Şubat ayında Lazio'nun U-19 takımına çağrılan Romano Floriani Mussoli, profesyonel futbolcu oldu.

Takımın son 5 maçının 4'ünde forma giyen, faşist diktatör Benito Mussolini'nin torununun oğlu Romano Floriani Mussolini, İtalyan ekibiyle 3 yıl sözleşme imzaladı.

Annesi, Haydi İtalya Partisi'nin eski Avrupa Parlementosu üyesi Alessandra Mussolini ile sözleşme imzalarken çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Romano Floriani, "Başlangıç noktasını düşündüğümde, Lazio ile ilk profesyonel sözleşmemi imzalamamdan ve bu forma altında üç yıl daha olacağım için çok mutluyum." mesajını yazdı.

Faşist darbenin ardından İtalya'yı 1922 ile 1943 tarihleri arasında yöneten Benito Mussolini'nin torunu Alessandro Mussolini ve kocanı Mauro Floriani'nin 3. çocuğu olan Floriani Mussolini, sağ bekte görev yapıyor.

Floriani Mussolini, Lazio'nun antrenman tesislerinin olduğu Formello'nun yakınındaki ST George Britanya Uluslararası Okulu'nda son sınıfa gidiyor.

"FUTBOLUMLA KONUŞULMAK İSTİYORUM"

Daha önce Roma genç takımında da oynayan Floriani Mussolini, kendisini politika dışı tutmaya çalışırken, Il Messaggero gazetesine "Soy ismimin Mussoli olmasından değil, sadece oyunumdan dolayı burada olduğumun konuşulmasını istiyorum." açıklamasını yaptı.