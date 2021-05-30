Mustafa Kapı: Galatasaray'dan Avrupa'da kalmak için ayrıldım

Lille'in genç oyuncusu Mustafa Kapı yaptığı açıklamada, "Galatasaray'dan Türkiye'de kalmak için değil, kariyerime Avrupa'da devam etmek istediğim için ayrıldım." ifadelerini kullandı.

Fransa liginin son şampiyonu Lille'in genç futbolcusu Mustafa Kapı Galatasaray’da neden kalmadığını açıkladı.

Mustafa yaptığı açıklamada, Türkiye'ye dönüşü şu an için düşünmediğini belirterek, "Ben Avrupa'da düzenli olarak oynayıp uzun süre kalmak istiyorum. Galatasaray'dan Türkiye'de kalmak için değil, kariyerime Avrupa'da devam etmek istediğim için ayrıldım. Umarım düzenli olarak uzun yıllar Avrupa'da futbol oynarım." dedi.

“İYİ BİR KARAR VERDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM”

Lille transferinin kendisi açısından doğru bir karar olduğunu vurgulayan 18 yaşındaki futbolcu, "Öncelikle çok iyi bir karar verdiğimi düşünüyorum Lille transferi konusunda. Fransa ligi ve kulübüm genç oyuncuları yetiştiren, oynatan ve değer katan bir kulüp." değerlendirmesinde bulundu.

Pandemi nedeniyle şartların bekledikleri gibi gelişmediğini kaydeden Mustafa, buna rağmen sezon sonunda özellikle ilk yurt dışı deneyiminde şampiyonluk sevincinin güzel olduğunu dile getirdi.