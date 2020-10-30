Nagelsmann: Ben model değilim

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a 5-0 yenilen Leipzig'de teknik direktör Julian Nagelsmann da kıyafetiyle gündeme geldi. Genç çalıştırıcı kendisini eleştirenlere ise sert bir dille cevap verdi.

Önceki gün Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a 5-0 kaybeden RB Leipzig'in hocası Julian Nagelsmann, maç sonrasında kıyafeti nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

"BEN MODEL DEĞİLİM"

Genç çalıştırıcı, bu konuyla ilgili olarak kendisine soru soran bir basın mensubuna ise sert bir yanıtı verdi: "Kıyafetim hakkında çok fazla konuşma. Ben ne istersem onu giyerim. Ben bir teknik direktörüm, manken değil."