Nagelsmann çark etti: Sörloth önceliğimiz değildi

Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, transfer döneminde Alexander Sörloth'un santrfor için ilk aday olmadığını itiraf etti.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'in teknik direktörü Julian Nagelsmann, yaz transfer döneminde Trabzonspor'dan kadrolarına kattıkları Alexander Sörloth'un ilk öncelikleri olmadığını itiraf etti.

Leipzig'de beklenen katkıyı veremeyen Sörloth'u her fırsatta savunan ve uyum süreci sonrasında daha iyi olacağını belirten Nagelsmann bu kez çark etti ve önceliklerinin Victor Osimhen olduğunu belirtti. Lille'in mali taleplerini karşılayayan Leipzig, oyuncuyu Napoli'ye kaptırmıştı

GOL KATKISI GARANTİSİ VEREN FORVETLER PAHALI

Victor Osimhen transferinin mali nedenlerden dolayı gerçekleşmediğini kaydeden Nagelsmann, "Bir mali politikamız var. Gol katkısı garantisi veren tüm forvetler 50 milyon eurodan pahalı. Dürüst olmak gerekirse istenen ücretler bizim için çok fazlaydı" ifedelerini kullandı.

Sörloth'a yönelik beklentilerini dile getiren genç teknik adam, "Alexander Sörloth, Trabzonspor'da düzenli olarak gol katkısı verdi. Biz de bunu bizimle yapmasını sağlamak adına onunla birlikteyiz" dedi.

ESKİ SÖZLERİ...

Nagelsmann kısa bir süre önce ise, "Alexander Sörloth'tan inanılmaz derecede memnunum. Çok gayret gösteriyor, koşuyor, pres yapıyor. Göndermek gibi bir niyetimiz yok." sözlerine yer vermişti.

Geçen sezon Trabzonspor formasıyla 49 maçta 33 kez fileleri havalandıran 25 yaşındaki golcü, Leipzig'de ise 23 maçta 2 gol atabildi. Bu gollerin biri ligde diğeri ise Devler Ligi'nde geldi.