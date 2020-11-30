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    Nagelsmann: Sörloth'a penaltıyı atma desem satmam gerekir

    RB Leipzig Teknik Direktörü Nagelsmann, Sörloth'un kullandığı penaltı hakkında konuştu. Genç çalıştırıcı, "Penaltıyı kullanması onu daha kötü duruma getirdi" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2020 - 12:23
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    Nagelsmann: Sörloth'a penaltıyı atma desem satmam gerekir

    RB Leipzig'in Arminia Bilefeld'i 2-1 mağlup ettiği maçta penaltı kaçıran ve gol hasretini noktalayamayan Alexander Sörloth için teknik direktör Julian Nagelsmann açıklamalarda bulundu.

    Penaltıyı Forsberg'in kullanması gerektiğini söyleyen genç hoca, "Penaltıcımız Forsberg. Herhalde Sörloth'a bir gol attırmak istedi, temelde iyi bir hareket. Ancak bir penaltı golü, bir forvet için düğümü çözer mi, bilmiyorum. Hatta daha kötü bir duruma getirdi." dedi.

    Nagelsmann: Sörloth a penaltıyı atma desem satmam gerekir #1

    "ATMA DERSEM, SATMAM GEREKİR"

    Sörloth'u penaltı atmaması için uyarmamasının nedeni sorulan Nagelsmann, "Ben sahaya girip bir futbolcuyu uyaramam. Ben gidip, 'Sen atma' dediğimde onu satılık listesine de koymama gerekir. Her şeye rağmen, Sörloth doğru yolda. Başlangıcını ve geldiği noktayı değerlendirirsek, gelişme gösterdiğini söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

    Geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması ile Süper Lig'in gol kralı olan Sörloth, yeni takımında çıktığı 10 maçta golle tanışamadı.

    Nagelsmann: Sörloth a penaltıyı atma desem satmam gerekir #2

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