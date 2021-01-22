Nagelsmann: Sörloth'u göndermek gibi bir niyetimiz yok

Nagelsmann: Sörloth'u göndermek gibi bir niyetimiz yok

Leipzig'in teknik direktörü Nagelsmann, Bundesliga'da henüz beklentileri karşılayamayan Sörloth'a sahip çıktı.

Leipzig formasıyla çıktığı 18 maçta sadece 2 kez fileleri havalandırabilen Alexander Sörloth, takımda kalmaya devam edecek.

"İNANILMAZ DERECEDE MEMNUNUM"

Norveçli futbolcuya sahip çıkan Nagelsmann, "Alexander Sörloth'tan inanılmaz derecede memnunum. Union Berlin maçından önce söylediğim her şeyi harfiyen uyguladı. Çok gayret gösteriyor, koşuyor, pres yapıyor. Hatta hiç top kaybetmedi. Göndermek gibi bir niyetimiz yok." şeklinde konuştu.

"ZAMAN GEÇTİKÇE DAHA İYİ OLACAĞIM"

Geçen sezon Trabzonspor formasıyla 49 maçta 33 kez fileleri havalandıran 25 yaşındaki golcü ise "Bundesliga'da adaptasyon süreci gerekiyor. Umarım zaman geçtikçe daha da iyi durumda olacağım." dedi