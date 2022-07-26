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    Nagelsmann’dan Juventus’a gönderme

    Bayern Münih Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Juventus'tan 67 milyon euroya transfer edilen De Ligt'ın Münih idmanlarında zorlandığını açıkladı.
    • 26.07.2022 - 10:30
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 12:01
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    Nagelsmann’dan Juventus’a gönderme

    Transfer döneminde hızlı bir sezon geçiren Bayern Münih, geçtiğimiz günlerde yıldız forvet Robert Lewandowski’yi 45 milyon euroluk bonservis bedeliyle Barcelona’ya transfer etmişlerdi.

    Ardından alman ekip Bayern Münih, Juventus'tan 22 yaşındaki stoper Matthijs De Ligt'i 67 milyon euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağlamıştı.

    Alman kulübünün teknik direktörü Julian Nagelsmann, İtalyan devi Juventus'a Matthijs De Ligt’ın, Münih antremanlarında zorlanmasına dikkat çekerek Çizme temsilcisine göndermede bulundu.

    “O kadar da zor değildi”

    22 yaşındaki De Ligt'in fiziksel durumu hakkında konuşan teknik direktör; "Onunla antrenmandan sonra konuştum. Bana son 4 yılda yaptığı en zorlu antrenman olduğunu söyledi. Evet antrenman zordu ama o kadar da değildi." dedi.

    Nagelsmann’dan Juventus’a gönderme #1

    “Juventus'a 85.5 milyon euro karşılığı gitmişti”

    Hollandalı milli stoper, 2019 yılında Ajax'tan Juventus'a 85.5 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.

    De Ligt, Serie A kulübüyle 117 maçta forma giyerken, bu maçlarda takımı adına 8 gol ve 3 asistlik başarı yakaladı.


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