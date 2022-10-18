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    Nainggolan yedek kulübesinde e-sigara içti

    Nainggolan yedek kulübesinde e-sigara içti

    Belçikalı 34 yaşındaki yıldız oyuncu Radja Nainggolan, yedek kulübesinde elektronik sigara içerken görülünce kadro dışı kaldı.
    • 18.10.2022 - 09:21
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 09:37
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    Belçika ekibi Royal Antwerp'de forma giyen Radja Nainggolan, maç öncesinde yedek kulübesinde e-sigara içtiği için rezerv takıma gönderildi.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Nainggolan'ın istekleri ve beklentileri odaklı bir görüşme gerçekleştirdi. Radja'yı bu yüzden süresiz kadro dışı bırakma kararı aldık." duyurusu yapıldı.

    Nainggolan yedek kulübesinde e-sigara içti #1

    "Düşünmeden hareket ettim"

    Konuyla ilgili sessizliğini bozan Nainggolan yaptığı açıklamada, "Üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Bu yaptığımın tamamen yanlış olduğunu biliyorum ama o an bunu düşünmeden hareket ettim. Kulüp, bana göre olmayan ancak kabul edebileceğim bir karar verdi. Ben her şekilde kulübüme hizmet etmeye devam edeceğim." sözlerini kullandı.

    Royal Antwerp teknik direktörü Mark Van Bommel ise henüz bir açıklama yapmadı.

    Nainggolan yedek kulübesinde e-sigara içti #2


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