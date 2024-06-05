Napoli, Antonio Conte'yi duyurdu Napoli, teknik direktörlük görevine Antonio Conte'nin getirildiğini açıkladı.

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Francesco Calzona ile yollarını ayıran Napoli, yeni teknik direktörünü belirledi. İtalyan kulübü, 54 yaşındaki Antonio Conte'nin takımın başına getirildiğini duyurdu. Conte ile 3 yıllık bir sözleşme imzalandığı ve yıllık 6.5 milyon euro kazanacağı belirtildi.

Conte'den ilk açıklama

Napoli'nin başına geçen Conte, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, "Napoli küresel öneme sahip bir yer. Burada olma fikri beni mutlu ediyor ve heyecanlandırıyor. Bir şeyin sözünü verebilirim. Takımın ve kulübün büyümesi için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bağlılığım personellerimle birlikte tam bir başarı için olacak." ifadelerini kullandı.