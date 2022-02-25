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    Napoli - Barcelona maçında futbolculardan 'savaşı durdurun' pankartı

    Napoli - Barcelona maçında futbolculardan 'savaşı durdurun' pankartı

    UEFA Avrupa Ligi'nde Napoli ile Barcelona arasında oynanan play-off turu rövanş maçında Rusya-Ukrayna savaşını protesto amacıyla furtbolcular sahaya pankartla çıktı.
    • AA & Ensonhaber
    • 25.02.2022 - 04:35
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    UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında İtalyan ekibi Napoli, Katalan temsilcisi Barcelona'yı ağırladı.

    TARAFTARLARIN SAVAŞ KARŞITI PANKARTI ALINMADI

    San Paolo Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesi, Napoli taraftarlarının Barcelona maçı öncesinde hazırladığı 'Savaşa hayır' yazılı pankart, maçı Rus hakem Sergei Karasev yöneteceği için yetkililer tarafından stada alınmadı.

    NAPOLİ-BARCELONA MAÇINDA SAVAŞ KARŞITI PANKART

    Bu un üzerine maç öncesi oyuncular, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle, birlikte "Savaşı Durdurun" pankart açtılar.

    Napoli - Barcelona maçında futbolculardan savaşı durdurun pankartı #1


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