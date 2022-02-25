- Haberler
- Dünyadan futbol Haberleri
- Napoli - Barcelona maçında futbolculardan 'savaşı durdurun' pankartı
Napoli - Barcelona maçında futbolculardan 'savaşı durdurun' pankartı
UEFA Avrupa Ligi'nde Napoli ile Barcelona arasında oynanan play-off turu rövanş maçında Rusya-Ukrayna savaşını protesto amacıyla furtbolcular sahaya pankartla çıktı.
- AA & Ensonhaber
- 25.02.2022 - 04:35
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında İtalyan ekibi Napoli, Katalan temsilcisi Barcelona'yı ağırladı.
TARAFTARLARIN SAVAŞ KARŞITI PANKARTI ALINMADI
San Paolo Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesi, Napoli taraftarlarının Barcelona maçı öncesinde hazırladığı 'Savaşa hayır' yazılı pankart, maçı Rus hakem Sergei Karasev yöneteceği için yetkililer tarafından stada alınmadı.
NAPOLİ-BARCELONA MAÇINDA SAVAŞ KARŞITI PANKART
Bu un üzerine maç öncesi oyuncular, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle, birlikte "Savaşı Durdurun" pankart açtılar.