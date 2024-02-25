Napoli, Cagliari karşısında son dakikada yıkıldı

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İtalya Serie A'nın 26. hafta mücadelesinde Cagliari ile Napoli karşı karşıya geldi.
Sardegna Arena'da oynanan müsabakada kazanan çıkmadı ve maç 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Napoli'nin golünü 65. dakikada Victor Osimhen kaydederken, Cagliari'nin golünü 90+6. dakikada Zito Luvumbo kaydetti.
İki takım 1'er puanın sahibi oldu
Napoli bu beraberlikle 36 puana çıkarken, Cagliari de puanını 20'ye yükseltti.
Napoli bir sonraki karşılaşmasında Sassuolo deplasmanına giderken, Cagliari de Empoli deplasmanına gidecek.
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