Napoli'den Cagliari'ye farklı tarife! 4-0 Napoli, Serie A'nın 4. haftasında deplasmanda Cagliari'yi 4-0'lık skorla mağlup etti.

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İtalya Serie A'nın 4. hafta mücadelesinde Cagliari ile Napoli karşı karşıya geldi.

Unipol Domus'ta oynanan mücadelede kazanan 4-0'lık skorla konuk takım Napoli oldu.

NAPOLI, RAHAT KAZANDI

Napoli'nin gollerini 18. dakikada Giovanni Di Lorenzo, 66. dakikada Khvicha Kvaratskhelia, 70. dakikada Romelu Lukaku ve 90+4'te Alessandro Buongiorno kaydetti.

Napoli'nin yıldızlarından Romelu Lukaku mücadeleyi 1 gol 2 asistle tamamlarken, Khvicha Kvaratskhelia karşılaşmayı 1 gol 1 asistle bitirdi.

NAPOLI, JUVENTUS'LA KARŞILAŞACAK

Bu sonuçla birlikte Napoli ligdeki üst üste 3. galibiyetini alıp 9 puana yükselirken, Cagliari 2 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Napoli deplasmanda Juventus ile mücadele ederken, Cagliari sahasında Empoli ile karşılaşacak.