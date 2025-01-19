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Napoli deplasmanda Atalanta'yı yendi

Napoli deplasmanda Atalanta'yı yendi Napoli, Serie A'nın 21. haftasında konuk olduğu Atalanta'yı 3-2 mağlup etti ve rakibiyle olan puan farkını 7'ye yükseltti.