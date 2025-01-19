Napoli deplasmanda Atalanta'yı yendi

Haber Merkezi
İtalya Serie A'nın 21. haftasında Atalanta, Napoli'yi ağırladı.
Konuk ekip mücadeleyi 3-2'lik skorla kazanmayı başardı.
Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Matteo Politano, 40. dakikada Scott McTominay ile 78. dakikada Romelu Lukaku attı.
Atalanta'nın sayılarını 16. dakikada Mateo Retegui ile 55. dakikada Ademola Lookman kaydetti.
LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Bu sonuçla puanını 50'ye yükselterek liderliğini sürdüren Napoli, ligdeki bir sonraki maçında Juventus'u konuk edecek.
43 puanda kalan Atalanta ise Como deplasmanına gidecek.
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