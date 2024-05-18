Napoli deplasmanda Fiorentina ile berabere kaldı İtalya Serie A 37. hafta maçında Napoli, deplasmanda Fiorentina ile 2-2 berabere kaldı.

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İtalya Serie A 37. hafta maçında Napoli, deplasmanda Fiorentina ile karşılaştı. Stadio Artemio Franchi'de oynanan maç 2-2 eşitlik sona erdi.

Napoli'nin galibiyet hasreti sürüyor

Napoli'nin golleri 8. dakikada Rrahmani, 57. dakikada ise Kvaratskhelia kaydetti. Fiorentina'nın gollerini ise 40. dakikada Biraghi, 42. dakikada ise N'Zola attı.

Napoli bu sonuçla ligdeki galibiyet hasretini 6 maça çıkardı.

Bu karşılaşma ile Fiorentina, puanını 53'e, Napoli ise 51'e çıkardı.

Ligin bir sonraki haftasında Napoli, Lecce ile oynayacak. Fiorentina ise Cagliari'yle karşılaşacak.