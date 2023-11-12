Napoli, Empoli karşısında son dakikada yıkıldı!

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İtalya Serie A'nın 12. hafta mücadelesinde Napoli ile Empoli karşı karşıya geldi.
Son şampiyon Napoli'nin ev sahipliğinde Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Empoli son dakikada bulduğu golle 1-0 kazandı.
Empoli'nin galibiyet golünü 90+1'de Ukraynalı oyuncu Viktor Kovalenko kaydetti.
Napoli, 21 puanda kaldı
Bu sonuçla birlikte Napoli 21 puanda kalırken, Empoli puanını 10'a yükseltti.
Ligin bir sonraki maç haftasında Empoli evinde Sassuolo'yu ağırlarken, Napoli deplasmanda Atalanta ile karşılaşacak.
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