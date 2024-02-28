Napoli, erteleme maçında Sassuolo'ya fark attı Napoli, Serie A'nın 21. hafta erteleme maçında deplasmanda Sassuolo'yu 6-1'lik skorla mağlup etti.

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İtalya Serie A'da 21. haftanın erteleme maçında Sassuolo ile Napoli karşı karşıya geldi.

Citta del Tricolore Stadyumu'nda oynanan müsabaka 7 gole sahne olurken kazanan 6-1'lik skorla konuk takım Napoli oldu.

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri; 29. dakikada Amir Rrahmani, 31, 41 ve 47. dakikalarda Victor Osimhen ile 51 ve 75'te Khvicha Kvaratskehelia attı. Sassuolo'nun tek golü 17. dakikada Uros Racic'ten geldi.

Napoli, Juventus'u konuk edecek

Bu sonucun ardından Napoli, 40 puana yükseldi. Sassuolo, 20 puanda kaldı.

Napoli, pazar günü sahasında Juventus'u ağırlayacak. Sassuolo, hafta sonunda Hellas Verona deplasmanına konuk olacak.