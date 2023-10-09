Napoli, Fiorentina'ya mağlup oldu

AA & Ensonhaber
İtalya Serie A'nın 8. haftasında Napoli, Fiorentina'yı ağırladı.
Son şampiyon Napoli karşısında Fiorentina, Josip Brekalo'nun golüyle 1-0 öne geçti.
Napoli, devrenin uzatma dakikalarında Victor Osimhen'in penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 beraberlikle tamamlandı.
Konuk ekip kazandı
Fiorentina, 63. dakikada Giacomo Bonaventura'nin golüyle 2-1 öne geçerken 90+3. dakikada Nicolas Gonzalez ile bulduğu golle maçı 3-1 kazandı.
Napoli, bu sonuçla 14 puanda kalırken Fiorentina ise 17 puana yükseldi.
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