Napoli, Fiorentina'ya mağlup oldu
AA & Ensonhaber

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Napoli, Fiorentina'yı ağırladı.

Son şampiyon Napoli karşısında Fiorentina, Josip Brekalo'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Napoli, devrenin uzatma dakikalarında Victor Osimhen'in penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Konuk ekip kazandı

Fiorentina, 63. dakikada Giacomo Bonaventura'nin golüyle 2-1 öne geçerken 90+3. dakikada Nicolas Gonzalez ile bulduğu golle maçı 3-1 kazandı.

Napoli, bu sonuçla 14 puanda kalırken Fiorentina ise 17 puana yükseldi.