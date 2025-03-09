Napoli, Fiorentina'yı devirdi

İtalya Serie A'nın 28. hafta mücadelesinde Napoli ile Fiorentina karşı karşıya geldi.
Stadio Diego Armando Maradona'da oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla Napoli oldu.
Ev sahibi Napoli'nin golleri, 26. dakikada Romelu Lukaku ve 60. dakikada Giacomo Raspadori'den geldi.
Fiorentina'nın skoru belirleyen golünü ise 66. dakikada Albert Gudmundsson kaydetti.
5 MAÇ ARADAN SONRA GALİBİYET
Bu sonuçla birlikte Napoli, ligde üst üste 5 maç aradan sonra galip geldi. Fiorentina ise son 5 maçtaki 4. mağlubiyetini aldı.
NAPOLI'NİN ZİRVE YARIŞI DEVAM EDİYOR
Napoli, Fiorentina karşısında galip gelerek puanını 60'a çıkarttı ve Inter'in ardından zirve yarışını sürdürdü.
Napoli, gelecek hafta Venezia'ya konuk olacak.
45 puanla 7. sırada bulunan Fiorentina ise gelecek hafta Juventus'u ağırlayacak.
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