Napoli, Frosinone engeline takıldı

İtalya Serie A'nın 32. hafta mücadelesinde Napoli ile Frosinone karşı karşıya geldi.
Diego Maradona Stadı'nda oynanan müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Napoli, 16. dakikada Matteo Politano'nun golüyle 1-0 öne geçti. Frosinone, 50. dakikada Walid Cheddira'nın golüyle beraberliği yakaladı.
Napoli'de 63. dakikada Victor Osimhen sahneye çıktı ve takımını yeniden öne geçirdi. Son sözü 73. dakikada konuk ekipten yine Walid Cheddira söyledi.
Maçta başka gol çıkmadı ve maç 2-2 sona erdi.
Penaltı kaçtı, Napoli 10 kişi kaldı
Frosinone'de Matias Soule, kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.
Napoli'de Mario Rui, 66 ve 90+8. dakikada gördüğü sarı kartlar sonucu oyun dışında kaldı.
Napoli'de düşüş devam ediyor
Napoli ligde oynadığı son 5 maçta 4. kez puan kaybetti. 49 puana yükselen İtalyan devi, 7. sırada kalarak Avrupa'yı riske attı. Frosinone ise 27 puanla küme hattında yer aldı.
Ligin bir sonraki haftasında Frosinone, Torino deplasmanına gidecek. Napoli ise Empoli'ye konuk olacak.
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