Napoli, Genoa deplasmanında kazandı
Haber Merkezi

İtalya Serie A'nın 17. hafta mücadelesinde Genoa ile Napoli karşı karşıya geldi.

Comunale Luigi Stadyumu'ndaki müsabakayı konuk ekip Napoli, 2-1'lik skorla kazandı.

NAPOLI, DEPLASMANDA ÜÇ PUANI ALDI

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 15'te Zambo Anguissa ile 23'te Amir Rrahmani kaydetti. Genoa'nın tek golünü ise 51'de Andrea Pinamonti attı.

NAPOLI, LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDU

Napoli, bu sonucun ardından puanını 38 yaparak liderlik koltuğuna oturdu. Genoa, 16 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Napoli, Venezia'yı konuk edecek. Genoa, Empoli deplasmanına gidecek.

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Emre Çalışkan
Editor