Napoli, Genoa deplasmanında kazandı

Haber Merkezi
İtalya Serie A'nın 17. hafta mücadelesinde Genoa ile Napoli karşı karşıya geldi.
Comunale Luigi Stadyumu'ndaki müsabakayı konuk ekip Napoli, 2-1'lik skorla kazandı.
NAPOLI, DEPLASMANDA ÜÇ PUANI ALDI
Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 15'te Zambo Anguissa ile 23'te Amir Rrahmani kaydetti. Genoa'nın tek golünü ise 51'de Andrea Pinamonti attı.
NAPOLI, LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDU
Napoli, bu sonucun ardından puanını 38 yaparak liderlik koltuğuna oturdu. Genoa, 16 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Napoli, Venezia'yı konuk edecek. Genoa, Empoli deplasmanına gidecek.
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